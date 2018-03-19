تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار أخبار

ميسي: أحلم برفع كأس مونديال 2018 والبكاء في 2014 كان مؤلمًا

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نُشر: 2018-03-19 14:04:05

ميسي:

ما تخيلته دائما هو التواجد بهذا النهائي والفوز به ورفع الكأس، إنه حلم دائم ويصبح أكثر قوة في كل مرة يحين فيها موعد انطلاق المونديال، ولهذا كان البكاء في 2014 مؤلما 

متعلق:
هل يحسم برشلونة لقب الليجا في الكلاسيكو؟
صحفية بريطانية: نيمار يطالب بزيادة راتبه
رونالدو يتجاوز محمد صلاح في سباق هدافي

أكد ليونيل ميسي، قائد ونجم المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، أن حلمه هو الفوز بمونديال 2018 بروسيا، ورفع كأس البطولة بعد الألم الذي شعر به عقب خسارته أمام ألمانيا في نهائي 2014.

وقال ميسي أمس الأحد، في مقابلة مع برنامج "لا كورنيسا" على قناة "أمريكا تي في" الأرجنتينية: "ما تخيلته دائما هو التواجد بهذا النهائي والفوز به ورفع الكأس، إنه حلم دائم ويصبح أكثر قوة في كل مرة يحين فيها موعد انطلاق المونديال، ولهذا كان البكاء في 2014 مؤلما لأننا كنا نعرف مدى صعوبة الفوز بالمونديال ولأننا كنا قريبين للغاية".

وأضاف مهاجم برشلونة الإسباني قائلا: "المونديال صعب للغاية وكنا قريبين جدا من تحقيق هذا الحلم، هذا ما نريد وتريده البلد بأكملها".

وتابع: "أتمنى أن يكون المونديال عظيما بالنسبة لنا، أمنيتي هي أمنيتكم جميعا بأن يكون تجربة مشابهة لتلك التي حدثت في 2014 ولكن هذه المرة تنتهي برفع الكأس، أقول لكم أنه ليس سهلا لأن الفوز بالمونديال لا يحدث دائما، يمكنك أن تفعل كل شيء ورغم ذلك لا تفوز به".

وأكد ميسي أنه على أي حال سيسافر إلى روسيا بطموح كبير، متمثل في الفوز بكأس العالم للأرجنتين.

وتلعب الأرجنتين في المجموعة الرابعة بالمونديال الروسي بجانب منتخبات أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

واستطرد النجم الأرجنتيني: "يبدو أن الوصول إلى 3 نهائيات لا ينفع في شيء، إذا لم نتوج أبطالا في روسيا سيطالبون بأن نرحل جميعا عن المنتخب، هذا روج له جانب من الصحافة والناس اشترته، ولكن أتمنى ألا يكون الأمر هكذا وأن يكون (المونديال) رائعا بالنسبة لنا".

وأكمل ميسي: "في النهاية كرة القدم لعبة، جميعنا يريد الفوز وأن نكون أبطالا وأن نكون الأفضل ولكن أحيانا لا يمكن تحقيق هذا، تعلمت التعايش مع هذا الأمر وأدركت أنه لا يمكن تحقيق الفوز دائما وأنه عندما ينتهي شيء توجد أشياء أخرى".

واعترف بأن ترك كرة القدم سيكون أمرا صعبا للغاية بالنسبة له، ولكنه لم يحدد إذا ما كان سيبقى بعد نهاية مسيرته في برشلونة أو سيعود إلى مسقط رأسه في مدينة روساريو الأرجنتينية.

وأضاف: "لا أعرف أين سنكون وأين سنعيش، ولكن أرغب في تجربة كل ما لم أستطع أن أقوم به بسبب مهنتي، لا أستطيع أن أقوم بالكثير من الأشياء التي تروق لي، لا أعلم إذا كان هذا سيكون في برشلونة أو روساريو".

وتحدث نجم الكرة العالمية عن الظروف الراهنة التي تمر بها الأرجنتين، وقال: "أعاني من هذا الأمر وأشعر بالأسى لرؤيتها على هذا الحال، الوضع الراهن في البلاد وغياب الأمن، أفكر في العودة إلى روساريو والاستمتاع بمدينتي لأنني لم أستطع أن أفعل هذا في صغري".

وأردف: "كان علي أن أعود إلى هنا ولا أشعر بالندم حيال هذا ولكن يقلقني موضوع غياب الأمن، حيث أنه يمكنك أن تتعرض للقتل من أجل ساعة أو دراجة بخارية، حتى إنك لا تستطيع أن تخرج للتنزه لأنك قد تتعرض للسرقة أو قد يحدث لك شيء أخر، هذا جنون".

وتابع: "أعرف أن هناك الكثير من المشكلات الأخرى في الأرجنتين ولكن هذا أمر له الأولوية، الخروج للمشي وأن يستطيع الأطفال أن يبقوا في الشارع".

وأشار ميسي إلى أنه لم يفقد الأمل في تحسن الأحوال في بلاده، واختتم قائلا: "عندما مررنا بأوقات العوز اتحدنا وحققنا أشياء كبيرة".

أخبار ومقالات

ميسي: أحلم برفع كأس مونديال 2018

ميسي: أحلم برفع كأس مونديال 2018
هل يحسم برشلونة لقب الليجا في الكلاسيكو؟

هل يحسم برشلونة لقب الليجا في الكلاسيكو؟
صحفية بريطانية: نيمار يطالب بزيادة راتبه

صحفية بريطانية: نيمار يطالب بزيادة راتبه

رونالدو يتجاوز محمد صلاح في سباق هدافي أوروبا

رونالدو يتجاوز محمد صلاح في سباق هدافي أوروبا
رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا

رونالدو يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا

روما يبتعد عن إنتر ميلان وفوز قاتل لفيورنتينا

روما يبتعد عن إنتر ميلان وفوز قاتل لفيورنتينا
ميلان يهزم كييفو فيرونا في مباراة التقلبات ضمن الدوري

ميلان يهزم كييفو فيرونا في مباراة التقلبات ضمن الدوري
تشيلسي يحسم معركة ربع النهائي أمام ليستر سيتي

تشيلسي يحسم معركة ربع النهائي أمام ليستر سيتي
برشلونة يعزز صدارته بفوز سهل على بلباو

برشلونة يعزز صدارته بفوز سهل على بلباو
إيكاردي يقفز بإنتر ميلان إلى المركز الرابع

إيكاردي يقفز بإنتر ميلان إلى المركز الرابع

كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا