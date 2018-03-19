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شباب اللد يواصل ابتعاده عن القاع بفوزه على مكابي هرتسليا 3-1

كتب: من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نُشر: 2018-03-19 21:22:10

فريق اللداوي يواصل محاولاته للابتعاد عن مرتبة اختبارات البقاء، حيث يتقدم بأربع نقاط عنها

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فاز فريق هبوعيل شباب اللد في مباراته البيتية على فريق مكابي هرتسليا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، على استاد اللد ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في دوري الدرجة الممتازة. وكانت هذه هي المباراة البيتية الأولى للد بعد مباراتين خارجيتين، وفيها سيطر تلامذة المدرب سليمان الزبارقة على مجريات الموقف منذ البداية، مما ساعد بحسم الموقف سريعا، فسجل المهاجم الأرجنتيني دييجو ساليس هدف السبق في الدقيقة العاشرة. وعزز أنس دبور التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة السادسة والثلاثين عن طريق ضربة حرة متقنة عن بعد عشرين مترا. كما حضّر الدبور الهدف الثالث لحين رؤوفين في الدقيقة الثامنة والخمسين. وقبل النهاية بقليل أحرز الفريق الخصم هدف الشرف. ورغم أن آماله ليست كبيرة باللعب في البلي أوف العلوي، رغم تأخره بثلاث نقاط عن المرتبة الثامنة فان الفريق اللداوي يواصل محاولاته للابتعاد عن مرتبة اختبارات البقاء، حيث يتقدم بأربع نقاط عنها.

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