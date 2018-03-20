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اشتداد المنافسة بين هبوعيل مصمص واتحاد باقة للصعود الى الدرجة الثانية

كتب: من: حجاج رحال- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نُشر: 2018-03-20 01:45:37

في مصمص يبرز محمد كبها (تشافي) وحسام اغبارية وصالح محاجنة، ويقابلهم أبرز لاعبي باقة الغربية متوسط الميدان علي الجيش

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تشتد المنافسة أكثر فأكثر بين فريقي هبوعيل مصمص واتحاد باقة الغربية لكسب بطاقة الصعود الى مصاف فرق دوري الدرجة الثانية. ويتصدر فريق هبوعيل مصمص لائحة دوري الدرجة الثالثة – منطقة يزراعيل متفوقا بثلاث نقاط على فريق باقة الغربية، علما أنه بعد عشرة أيام سيلتقي الطرفان في مباراة الموسم.


 محمد كبها

ودجج كل منهما صفوفه بلاعبين مجربين، لهم باع طويل في اللدرجة الأولى، ففي مصمص يبرز محمد كبها (تشافي) وحسام اغبارية وصالح محاجنة، ويقابلهم أبرز لاعبي باقة الغربية متوسط الميدان علي الجيش.ويخوض فريق هبوعيل مصمص مباراة خارجية أمام فريق بيتار العفولة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين. وضمن نفس الجولة يلعب فريق اتحاد أبناء باقة الغربية في بيته أمام فريق مكابي أبناء مقيبلة.

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