مكابي يافة الناصرة يضيّق الخناق على كفرمندا لاستبداله في وصافة الدرجة الثانية

يهدف اليافاويون لاحتلال المرتبة الثانية لضمان المشاركة في اختبارات الصعود الى مستوى فرق الدرجة الثانية

يضيّق فريق مكابي يافة الناصرة الخناق على فريق مكابي كفر مندا، بهدف استبداله في المركز الثاني، وذلك بعد فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الأسبوع الثالث والعشرين في دوري الدرجة الثالثة – منطقة الجليل الأسفل، حيث سجل له الموهبة الكناوية محمد نهاد طه بمقص خلفي وفارس مرجيه والمجرب أحمد عابد.



محمد نهاد طه



ويهدف اليافاويون لاحتلال المرتبة الثانية لضمان المشاركة في اختبارات الصعود الى مستوى فرق الدرجة الثانية. وكان هذا الهدف الثالث عشر لمحمد نهاد طه، عدا عن طبخه تسعة أخرى. وقال محمد طه أن فريقه ينتظر اعادة ثلاث نقاط كانت قد خصمت من رصيده، ويرى أنه أهل للصعود، ومشيرا الى تأقلمه معه بصورة طيبة في جميع الجوانب.