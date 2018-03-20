مكابي طمرة يسير بخطى ثابتة بعد ضمان الارتقاء الى الدرجة الثانية

أكد المدرب رشدي صبح على أن فريقه أثبت منذ المباراة الأولى أنه جدير بالارتقاء، واعدا بتحضير فريق قوي في الموسم المقبل

يسير فريق مكابي طمرة بخطى ثابتة بعد ضمان بطاقة الارتقاء الى مستوى فرق دوري الدرجة الثانية، حيث يتربع على عرش لائحة دوري الدرجة الثالثة – منطقة الجليل الأسفل. وأحرز تلامذة المدرب رشدي صبح الانتصار تلو الآخر، رغم بعض التعثرات هنا وهناك، لكنه حافظ على فارق كبير عن مطارده الوحيد مكابي كفر مندا. وتنتظر الفريق الطمراوي مباراة خارجية أمام الفريق الجار جغرافيا هبوعيل عبلين، ضمن مباريات الأسبوع الرابع والعشرين. وقد ضمن الفريق الطمراوي صعوده الى الدرجة الثانية بصفة رسمية، غير قابلة للتأويل. وأكد المدرب رشدي صبح على أن فريقه أثبت منذ المباراة الأولى أنه جدير بالارتقاء، واعدا بتحضير فريق قوي في الموسم المقبل.