مكابي يركا يكسب بطاقة الارتقاء الى الدرجة الثانية قبل نهاية الموسم

يعتمد المدرب فخري عساقلة في تشكيلته لدى فريق يركا على عدد من اللاعبين المجربين

ضمن فريق مكابي الأخوة يركا كسب بطاقة الارتقاء الى مستوى فرق دوري الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ"، حيث يتربع على عرش لائحة دوري الدرجة الثالثة – منطقة الجليل الأعلة، متفوقا بست نقاط ومباراة أكثر على وصيفه مكابي الأخوة شعب. ويأتي ذلك قبل مباراته الخارجية أمام فريق مكابي شباب البعنة، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين، أما فريق شعب فيواجه في بيته فريق هبوعيل دير الأسد.



اكرامي كيال



ويعتمد المدرب فخري عساقلة في تشكيلته لدى فريق يركا على عدد من اللاعبين المجربين، ومن ينهم حارس المرمى أوشري ليفي والمدافع يسرائيل درور وعنصر التجربة منير علي ومتوسط الميدان اكرامي كيال والمهاجم فادي بدارنة. أما فريق شعب فيعتمد بالأساس على لاعبين محليين، ومن أبرزهم اللاعب المجرب مهران نمارنة، حيث يعتمد أيضا على كوادر شابة.