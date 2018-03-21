كيف سيبدو مصير مكابي دالية الكرمل بعد هبوطه الى الثانية؟!

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يتعرض الفريق الديلاوي الى الخسارة تلو الأخرى دون أن تتوفر لديه القدرة لجمع النقاط، خاصة أنه يتخلف بعدد كبير من النقاط عن مرتبة النجاة

يتساءل الكثيرون عن مستقبل متذيل اللائحة، فريق مكابي دالية الكرمل بعد رفع الراية البيضاء والتسليم بأمر هبوطه الى الدرجة الثانية؟!ز فهناك من يخشى أن يتفكك ليكون مصيره مشابها لمصير العديد من الفرق العربية، التي اختفت عن الساحة الرياضية. وفي الحقيقة، فان لمسؤولي الفريق لا تتوفر اجوبة كافية أو مقنعة، حيث يبدو حاليا يتيما دون حول له أو قوة.

ويتعرض الفريق الديلاوي الى الخسارة تلو الأخرى دون أن تتوفر لديه القدرة لجمع النقاط، خاصة أنه يتخلف بعدد كبير من النقاط عن مرتبة النجاة. ويأتي ذلك قبل المباراة الخارجية أمام فريق القمة هبوعيل هرتسليا، يوم الجمعة، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية.