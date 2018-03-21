تسجيل الدخول الانضمام للموقع ارسل خبر
عرب كورة تصفح أخبار أخبار أخبار

مباراة خارجية رابعة متتالية لهبوعيل أم الفحم أمام كريات آتا

كتب: من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نُشر: 2018-03-21 00:17:48

يواصل الفريق الفحماوي تهديد مكانة المتصدر فريق هبوعيل اكسال، حيث يبحث عن خطف بطاقة الارتقاء الى الدرجة الممتازة

متعلق:
مكابي يركا يكسب بطاقة الارتقاء الى الدرجة
مكابي طمرة يسير بخطى ثابتة بعد ضمان
مكابي يافة الناصرة يضيّق الخناق على كفرمندا

يخوض فريق هبوعيل أم الفحم مباراة خارجية رابعة على التوالي، عصر يوم الجمعة، حيث يحل ضيفا على فريق مكابي كريات آتا، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. ويدخلها تلامذة المدرب سمير عيسى بعد فوز خارجي على النادي الرياضي الطيرة. ويواصل الفريق الفحماوي تهديد مكانة المتصدر فريق هبوعيل اكسال، حيث يبحث عن خطف بطاقة الارتقاء الى الدرجة الممتازة منه، اذ يؤمن الفحاويون أنه لا بد أن يقع الفريق الكسلاوي في تعثر في مباراة أو أكثر، عدا عن لقاء الموسم بينهما.  ولدى الفريق المنافس من كريات آتا، يتم الاعتماد على قدرات عدد من اللاعبين العرب، ومن بينهم نور بيسان وأحمد سبع وأسامة شعبان.

أخبار ومقالات

مباراة خارجية رابعة متتالية لهبوعيل أم الفحم

مباراة خارجية رابعة متتالية لهبوعيل أم الفحم

مكابي يركا يكسب بطاقة الارتقاء الى الدرجة الثانية

مكابي يركا يكسب بطاقة الارتقاء الى الدرجة الثانية
مكابي طمرة يسير بخطى ثابتة بعد ضمان الارتقاء

مكابي طمرة يسير بخطى ثابتة بعد ضمان الارتقاء

مكابي يافة الناصرة يضيّق الخناق على كفرمندا

مكابي يافة الناصرة يضيّق الخناق على كفرمندا

اشتداد المنافسة بين هبوعيل مصمص واتحاد باقة

اشتداد المنافسة بين هبوعيل مصمص واتحاد باقة

شباب اللد يواصل ابتعاده عن القاع

شباب اللد يواصل ابتعاده عن القاع

نتائج مباريات الاثنين ضمن الأسبوع 28

نتائج مباريات الاثنين ضمن الأسبوع 28
مباريات الأسبوع 28 في دوري الدرجة الممتازة

مباريات الأسبوع 28 في دوري الدرجة الممتازة
النصراوي بكر نداف.. موهبة واعدة في كرة القدم

النصراوي بكر نداف.. موهبة واعدة في كرة القدم
شباب اللد يكتسب قدرات أنس دبور

شباب اللد يكتسب قدرات أنس دبور

كلاسيكو الدوري الاسباني ميسي برشلونه ريال مدريد رونالدو الدوري الالماني
عرب كورة
دوريات عالمية
أخبار الدوري الاسباني الدرجة الأولى أخبار بروليغ السعودي أخبار الدوري الإيطالي - السيري آي أخبار الدرجة الممتازة أخبار الدرجة العليا أخبار دوري أبطال أوروبا أخبار الدوري الأوروبي أخبار الدوري الألماني - البوندسليجا أخبار الدوري الفرنسي أخبار كأس الاتحاد الانجليزي أخبار الدوري الانجليزي الممتاز أخبار الدوري المصري
نتائج مباشرة
مباريات اليوم نتائج مباشرة مباريات الغد مباريات امس مباريات منتهية اليوم نتائج ريال مدريد نتائج برشلونه
جداول مباريات دوريات عالمية
مباريات دوري أبطال أوروبا مباريات الدوري الأوروبي مباريات كأس الاتحاد الانجليزي مباريات الدوري الانجليزي الممتاز مباريات الدوري الانجليزي - الشامبيونشيب مباريات الدوري الفرنسي مباريات الدوري الألماني - البوندسليجا مباريات الدوري الإيطالي - السيري آي مباريات الدوري الهولندي مباريات كأس ديل ري الإسباني مباريات الدوري الاسباني الدرجة الأولى مباريات الدوري الروسي الممتاز مباريات الدوري الفينزويلي الممتاز مباريات دوري الأورغواي مباريات دوري الولايات المتحدة لكرة القدم مباريات الدوري الأوكراني مباريات السوبر ليغ التركي مباريات الدوري التونسي مباريات سوبر ليغ سويسرا مباريات الدوري السويدي الممتاز مباريات دوري سوبر ليغا الصربي مباريات بريميرشيب سكوتلاندا مباريات الدوري الروماني الممتاز مباريات بروليغ السعودي مباريات دوري بريمييرا ليغ البرتغالي مباريات الدوري البولندي الأول مباريات دوري البيرو مباريات دوري البرغواي للمحترفين مباريات دوري دليف النرويجي مباريات دوري ايرلاندا الشمالية مباريات الدوري الهولندي الممتاز مباريات الدوري المغربي مباريات ديفيزيا أ مولدوفا مباريات الدوري المكسيكي مباريات الدوري الكوري مباريات الدوري الياباني مباريات الدوري الإيراني مباريات السوبرليغ اليوناني مباريات دوري جورجيا لكرة القدم مباريات الدوري المصري مباريات بريمميرا الأكوادور مباريات السوبرليغا الدنمارك مباريات التشيك ليغ مباريات الدوري القبرصي مباريات الدوري الكرواتي الممتاز مباريات دوري بريمييرا كوستاريكا مباريات بريميرا أ كولومبيا مباريات دوري المحترفين الصيني مباريات الدوري التشيلي مباريات الدوري البلغاري مباريات الدوري البرازيلي الأول مباريات الدوري البوليفي مباريات دوري المحترفين البلجيكي مباريات بريميرليغ الأذربيجاني مباريات البوندوسليج النمساوي مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز مباريات الدرجة الممتازة مباريات الدرجة العليا مباريات كأس التوتو مباريات كأس الدولة مباريات كأس العالم 2018 مباريات تصفيات كأس العالم 2018 افريقيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 كونكاكاف مباريات تصفيات كأس العالم 2018 اوروبا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 أوقيانوسيا مباريات تصفيات كأس العالم 2018 شمال امريكا