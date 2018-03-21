مباراة خارجية رابعة متتالية لهبوعيل أم الفحم أمام كريات آتا

يواصل الفريق الفحماوي تهديد مكانة المتصدر فريق هبوعيل اكسال، حيث يبحث عن خطف بطاقة الارتقاء الى الدرجة الممتازة

يخوض فريق هبوعيل أم الفحم مباراة خارجية رابعة على التوالي، عصر يوم الجمعة، حيث يحل ضيفا على فريق مكابي كريات آتا، ضمن مباريات الأسبوع الخامس والعشرين في دوري الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية. ويدخلها تلامذة المدرب سمير عيسى بعد فوز خارجي على النادي الرياضي الطيرة. ويواصل الفريق الفحماوي تهديد مكانة المتصدر فريق هبوعيل اكسال، حيث يبحث عن خطف بطاقة الارتقاء الى الدرجة الممتازة منه، اذ يؤمن الفحاويون أنه لا بد أن يقع الفريق الكسلاوي في تعثر في مباراة أو أكثر، عدا عن لقاء الموسم بينهما. ولدى الفريق المنافس من كريات آتا، يتم الاعتماد على قدرات عدد من اللاعبين العرب، ومن بينهم نور بيسان وأحمد سبع وأسامة شعبان.