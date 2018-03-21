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المتصدر هبوعيل كوكب يجدد نشاطه بلقاء الأخوة عرابة وكفرمندا ضد كفرسميع

كتب: من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نُشر: 2018-03-21 00:19:50

 اللاعب أنس نصار:
 هبوعيل كوكب يعود بقوة متجددة، باشراف المدرب أيمن خلايلة، وأنه تنتظره مهمة صعبة أمام فريق يحارب من أجل ضمان بقائه

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يجدد المتصدر فريق هبوعيل كوكب نشاطه بمباراة بيتية تجمعه بفريق القاع الأخوة كفر مندا، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ". وارتاح الفريق الكوكبي بشكل اضطراري، بسبب تفكك فريق النادي الرياضي جولس، لكنه ما زال متصدرا للائحة على حساب وصيفه فريق الأخوة كفر مندا. وقال اللاعب أنس نصار أن فريقه يعود بقوة متجددة، باشراف المدرب أيمن خلايلة، وأنه تنتظره مهمة صعبة أمام فريق يحارب من أجل ضمان بقائه.

أما الفريق المنداوي، الذي لا يرفع راية الاستسلام، فيقابل في بيته فريق هبوعيل أبناء كفر سميع، الباحث عن ضمان البقاء.

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