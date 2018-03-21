المتصدر شمشون كفر قاسم يقترب كثيرا من ضمان الصعود الى الدرجة الأولى

يقترب المتصدر، فريق شمشون كفر قاسم من كسب بطاقة الصعود الى مستوى فرق دوري الدرجة الأولى، حيث اذا حقق الفوز في مباراته الخارجية أمام فريق وسط اللائحة بيتار بيتح تكفا، يوم الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الجنوبية "أ"، فانه سوف يضمن الارتقاء بصفة رسمية. وقد فاز الفريق القسماوي في مباراته الماضية على الفريق الهابط هبوعيل برديسيا، ليحافظ على فارق مطمئن من النقاط عن مطارده الوحيد نادي أور يهودا. وسوف يلعب ضد بيتار بيتح تكفا اللاعب محمد عبد الغفار، حيث أنهى الايقاف عن مباراة واحدة بسبب ابعاده بالبطاقة الحمراء في الديربي. وأكد اللاعب عبد الله شعبان أنه من المهم ضمان لصعود بصفة رسمية، وذلك يتطلب مواصلة الجدية، كما الحال منذ المباراة الأولى.



عبدالله شعبان