النجم البرازيلي نيمار يخطو خطوات ثابتة للتواجد في كأس العالم 2018

يعول منتخب البرازيل كثيرا على نيمار في نهائيات كأس العالم في روسيا ، والتي من المقرر أن تجرى أحداثها في الفترة الممتدة ما بين 14يونيو و15 يوليو

تُراود نيمار دا سيلفا ، نجم نادي باريس سان جيرمان ، مساعٍ حثيثة للتواجد في كأس العالم 2018 بأفضل أحواله البدنية ، بعد خضوعه لعملية جراحية في الثالث من مارس الجاري ، بسبب الإصابة التي ألمّت به ضد مارسيليا في كلاسيكو الكرة الفرنسية بتاريخ 25 فبراير المنصرم .



وفي هذا السياق ، أكد طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم ، رودريجو لاسمر ، أن كل شيء يسير على ما يرام في الوقت الراهن في إعادة تأهيل نيمار ، وذلك من أجل ضمان مشاركته في المونديال دون تجدد تلك الإصابة .

وقال لاسمر الذي أجرى الجراحة لنيمار في مقابلة مع صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية أنه يتحدث مرتين أو ثلاث مرات يوميا مع المعالجين الفيزيائيين لمهاجم باريس سان جرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي ، لمعرفة كيف تسير فترة النقاهة ، مؤكداً اطلاعه على كافة تفاصيل تعافي راقص السامبا .وأضاف : ” كل شيء يسير على ما يرام في الوقت الراهن ، إنهم (المعالجون) يعملون بجد ، وبطريقة احترافية للغاية ، لكي يتمكن من العودة في أقرب وقت ممكن ، فبعد العملية حددنا مهلة ستة أسابيع قبل إعادة تقييم حالته ” .

ونفى طبيب المنتخب البرازيلي أي خلاف مع باريس سان جرمان حول إصابة نيمار ، حيث قال : ” منذ اليوم الأول ، كنا على الموجة ذاتها فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج الذي يجب أن يتبعه ، انسجامنا كان تاماً ، وفوجئنا عندما ظهرت الروايات حول خلافنا في وسائل الإعلام ، ولكن الأمر يتعلق فقط بالشائعات والتكهنات ” .ويعول منتخب البرازيل كثيرا على نيمار في نهائيات كأس العالم في روسيا ، والتي من المقرر أن تجرى أحداثها في الفترة الممتدة ما بين 14يونيو و15 يوليو .