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النجم البرازيلي نيمار يخطو خطوات ثابتة للتواجد في كأس العالم 2018

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-21 01:58:47

يعول منتخب البرازيل كثيرا على نيمار في نهائيات كأس العالم في روسيا ، والتي من المقرر أن تجرى أحداثها في الفترة الممتدة ما بين 14يونيو و15 يوليو

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 تُراود نيمار دا سيلفا ، نجم نادي باريس سان جيرمان ، مساعٍ حثيثة للتواجد في كأس العالم 2018 بأفضل أحواله البدنية ، بعد خضوعه لعملية جراحية في الثالث من مارس الجاري ، بسبب الإصابة التي ألمّت به ضد مارسيليا في كلاسيكو الكرة الفرنسية بتاريخ 25 فبراير المنصرم .

 


وفي هذا السياق ، أكد طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم ، رودريجو لاسمر ، أن كل شيء يسير على ما يرام في الوقت الراهن في إعادة تأهيل نيمار ، وذلك من أجل ضمان مشاركته في المونديال دون تجدد تلك الإصابة .

وقال لاسمر الذي أجرى الجراحة لنيمار في مقابلة مع صحيفة ” ليكيب ” الفرنسية أنه يتحدث مرتين أو ثلاث مرات يوميا مع المعالجين الفيزيائيين لمهاجم باريس سان جرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي ، لمعرفة كيف تسير فترة النقاهة ، مؤكداً اطلاعه على كافة تفاصيل تعافي راقص السامبا .وأضاف : ” كل شيء يسير على ما يرام في الوقت الراهن ، إنهم (المعالجون) يعملون بجد ، وبطريقة احترافية للغاية ، لكي يتمكن من العودة في أقرب وقت ممكن ، فبعد العملية حددنا مهلة ستة أسابيع قبل إعادة تقييم حالته ” .

ونفى طبيب المنتخب البرازيلي أي خلاف مع باريس سان جرمان حول إصابة نيمار ، حيث قال : ” منذ اليوم الأول ، كنا على الموجة ذاتها فيما يتعلق بالتشخيص والعلاج الذي يجب أن يتبعه ، انسجامنا كان تاماً ، وفوجئنا عندما ظهرت الروايات حول خلافنا في وسائل الإعلام ، ولكن الأمر يتعلق فقط بالشائعات والتكهنات ” .ويعول منتخب البرازيل كثيرا على نيمار في نهائيات كأس العالم في روسيا ، والتي من المقرر أن تجرى أحداثها في الفترة الممتدة ما بين 14يونيو و15 يوليو .

الدوري الفرنسي Ligue 1

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
باريس سان جريمان
31
27
2
2
95
21
74
83
2
موناكو
30
20
6
4
74
32
42
66
3
مارسيليا
30
17
8
5
61
37
24
59
4
ليون
30
16
9
5
62
36
26
57
5
رين
30
13
6
11
39
36
3
45
6
نانت
30
12
8
10
30
30
0
44
7
مونبلييه
30
9
15
6
28
25
3
42
8
نيس
30
12
6
12
40
43
-3
42
9
سانت إيتيان
30
10
9
11
33
44
-11
39
10
ديجون
30
10
8
12
43
57
-14
38
11
بوردو
30
10
7
13
33
39
-6
37
12
أنجيه
31
8
11
12
36
42
-6
35
13
كان
30
10
5
15
22
36
-14
35
14
جانجون
30
9
8
13
30
45
-15
35
15
ستراسبورغ
30
8
8
14
35
54
-19
32
16
اميان
30
8
7
15
25
34
-9
31
17
تولوز
30
7
9
14
29
41
-12
30
18
تروا
30
8
5
17
25
40
-15
29
19
ليل
30
7
7
16
29
48
-19
28
20
ميتز
30
5
6
19
27
56
-29
21
باريس سان جريمان
Paris SG

ترتيب الدوري الفرنسي - Ligue 1

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
باريس سان جريمان
31
95 - 21
83
2
موناكو
30
74 - 32
66
3
مارسيليا
30
61 - 37
59
4
ليون
30
62 - 36
57
5
رين
30
39 - 36
45
6
نانت
30
30 - 30
44
7
مونبلييه
30
28 - 25
42
8
نيس
30
40 - 43
42
9
سانت إيتيان
30
33 - 44
39
10
ديجون
30
43 - 57
38
11
بوردو
30
33 - 39
37
12
أنجيه
31
36 - 42
35
13
كان
30
22 - 36
35
14
جانجون
30
30 - 45
35
15
ستراسبورغ
30
35 - 54
32
16
اميان
30
25 - 34
31
17
تولوز
30
29 - 41
30
18
تروا
30
25 - 40
29
19
ليل
30
29 - 48
28
20
ميتز
30
27 - 56
21
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (32) الدوري الفرنسي - Ligue 1

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