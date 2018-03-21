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ليفربول يحدد سعر النجم المصري محمد صلاح أمام ريال مدريد وبرشلونة

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-21 02:05:32

يذكر أن محمد صلاح أصبح أول لاعب مصري يسجل ” سوبر هاتريك ” في الدوري الإنجليزي الممتاز ، كما أن يتصدر سباق الحذاء الذهبي برصيد 28 هدفاً

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 يقدم النجم المصري محمد صلاح مستويات أكثر من رائعة بالوقت الحالي مع ناديه الإنجليزي ليفربول ، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف عن أقرب المنافسين ، ناهيك عن زياراته لشباك الخصوم بطرق جميلة ومتنوعة .

 


وكانت بعض الصحف الإسبانية قد تحدثت عن رغبة إدارة ريال مدريد في التعاقد مع الفرعون المصري ليصبح بديل جاريث بيل الذي يغيب لفترات كثيرة بسبب الإصابات .بينما تحدث تقارير صحفية أخرى عن نية برشلونة في استقطاب النجم المصري إلى الكامب نو ، لا سيما أنه يشغل الجهة اليمنى بشكل مميز ، بالإضافة إلى قدرته في اللعب كمهاجم ثانٍ إلى جانب لويس سواريز .

وفي هذا الصدد ، ذكرت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” ، أن ليفربول الإنجليزي حدد سعر محمد صلاح بـ225 مليون يورو ، في رسالة واضحة لجميع الفرق المهتمة بخدمات الدولي المصري ، مفادها أن رحيل صلاح عن قلعة الأنفيلد لن يكون ممكناً إلا عند الرضوخ لتلك المطالب المالية .وكان محمد صلاح قد انضم لفريق ليفربول في الصيف المنصرم ، قادماً إليه من روما الإيطالي ، في صفقة قُدر سعرها بحوالي 50 مليون يورو .
يذكر أن محمد صلاح أصبح أول لاعب مصري يسجل ” سوبر هاتريك ” في الدوري الإنجليزي الممتاز ، كما أن يتصدر سباق الحذاء الذهبي برصيد 28 هدفاً

الدوري الانجليزي الممتاز Premier League

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
مانشستر سيتي
30
26
3
1
85
20
65
81
2
مانشستر يونايتد
30
20
5
5
58
23
35
65
3
ليفربول
31
18
9
4
73
34
39
63
4
توتنهام
30
18
7
5
59
25
34
61
5
تشيلسي
30
17
5
8
52
27
25
56
6
ارسنال
30
14
6
10
55
41
14
48
7
بيرنلي
30
11
10
9
27
26
1
43
8
ليستر سيتي
30
10
10
10
45
43
2
40
9
إيفرتون
31
11
7
13
37
50
-13
40
10
بورنموث
31
9
9
13
37
49
-12
36
11
واتفورد
31
10
6
15
39
55
-16
36
12
برايتون
30
8
10
12
28
40
-12
34
13
Newcastle
30
8
8
14
30
40
-10
32
14
سوانزي سيتي
30
8
7
15
25
42
-17
31
15
هيديرسفيلد تاون
31
8
7
16
25
52
-27
31
16
كريستال بالاس
31
7
9
15
30
48
-18
30
17
وست هام يونايتد
30
7
9
14
36
57
-21
30
18
ساوثهامتون
30
5
13
12
29
44
-15
28
19
Stoke
31
6
9
16
29
58
-29
27
20
ويست بروميتش
31
3
11
17
24
49
-25
20
ليفربول
Liverpool

ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
مانشستر سيتي
30
85 - 20
81
2
مانشستر يونايتد
30
58 - 23
65
3
ليفربول
31
73 - 34
63
4
توتنهام
30
59 - 25
61
5
تشيلسي
30
52 - 27
56
6
ارسنال
30
55 - 41
48
7
بيرنلي
30
27 - 26
43
8
ليستر سيتي
30
45 - 43
40
9
إيفرتون
31
37 - 50
40
10
بورنموث
31
37 - 49
36
11
واتفورد
31
39 - 55
36
12
برايتون
30
28 - 40
34
13
Newcastle
30
30 - 40
32
14
سوانزي سيتي
30
25 - 42
31
15
هيديرسفيلد تاون
31
25 - 52
31
16
كريستال بالاس
31
30 - 48
30
17
وست هام يونايتد
30
36 - 57
30
18
ساوثهامتون
30
29 - 44
28
19
Stoke
31
29 - 58
27
20
ويست بروميتش
31
24 - 49
20
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (32) الدوري الانجليزي الممتاز - Premier League

الفريق الثاني
الفريق الاول
ارسنال
[-]
ستوك سيتي
01.04.2018 14:30
تشيلسي
[-]
Tottenham Hotspur
01.04.2018 17:00
كريستال بالاس
[-]
ليفربول
31.03.2018 13:30
West Ham United
[-]
ساوثهامتون
31.03.2018 16:00
Brighton & Hove Albion
[-]
Leicester City
31.03.2018 16:00
مانشستر يونايتد
[-]
Swansea City
31.03.2018 16:00
Newcastle United
[-]
Huddersfield Town
31.03.2018 16:00
واتفورد
[-]
AFC Bournemouth
31.03.2018 16:00
West Bromwich Albion
[-]
بيرنلي
31.03.2018 16:00
إيفرتون
[-]
مانشستر سيتي
31.03.2018 18:30
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