ليفربول يحدد سعر النجم المصري محمد صلاح أمام ريال مدريد وبرشلونة

يذكر أن محمد صلاح أصبح أول لاعب مصري يسجل ” سوبر هاتريك ” في الدوري الإنجليزي الممتاز ، كما أن يتصدر سباق الحذاء الذهبي برصيد 28 هدفاً

يقدم النجم المصري محمد صلاح مستويات أكثر من رائعة بالوقت الحالي مع ناديه الإنجليزي ليفربول ، حيث يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 4 أهداف عن أقرب المنافسين ، ناهيك عن زياراته لشباك الخصوم بطرق جميلة ومتنوعة .



وكانت بعض الصحف الإسبانية قد تحدثت عن رغبة إدارة ريال مدريد في التعاقد مع الفرعون المصري ليصبح بديل جاريث بيل الذي يغيب لفترات كثيرة بسبب الإصابات .بينما تحدث تقارير صحفية أخرى عن نية برشلونة في استقطاب النجم المصري إلى الكامب نو ، لا سيما أنه يشغل الجهة اليمنى بشكل مميز ، بالإضافة إلى قدرته في اللعب كمهاجم ثانٍ إلى جانب لويس سواريز .

وفي هذا الصدد ، ذكرت صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” ، أن ليفربول الإنجليزي حدد سعر محمد صلاح بـ225 مليون يورو ، في رسالة واضحة لجميع الفرق المهتمة بخدمات الدولي المصري ، مفادها أن رحيل صلاح عن قلعة الأنفيلد لن يكون ممكناً إلا عند الرضوخ لتلك المطالب المالية .وكان محمد صلاح قد انضم لفريق ليفربول في الصيف المنصرم ، قادماً إليه من روما الإيطالي ، في صفقة قُدر سعرها بحوالي 50 مليون يورو .

يذكر أن محمد صلاح أصبح أول لاعب مصري يسجل ” سوبر هاتريك ” في الدوري الإنجليزي الممتاز ، كما أن يتصدر سباق الحذاء الذهبي برصيد 28 هدفاً