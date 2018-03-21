مفارقة غريبة: نجم برشلونة الأول ليو ميسي يتدرب في مقر ريال مدريد!
كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-21 16:21:56
ميسي خلال تدريبات المتخب الأرجنتيني في مانشستر بالأمس
سيخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية أمام إسبانيا الثلاثاء المقبل، بعد أن يواجه إيطاليا في مانشستر الجمعة
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في واقعة غريبة، سيتدرب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالمركز التدريبي التابع لغريمه ريال مدريد الإسباني، وذلك أثناء استعداده مع منتخب بلاده لمواجهة المنتخب الإسباني في مدريد. وعلى الرغم من أن المباراة الودية ستقام على ملعب واندا ميتروبوليتانو التابع لأتليتيكو مدريد، إلا أن الاتحاد الأرجنتيني فضل التدريب في مقر ريال مدريد.
ويعتبر تدريب ميسي في مقر ريال مدريد مفارقة غريبة جدا، خاصة بالنسبة لجماهير النادي الملكي، التي تعتبر قائد الأرجنتين الغريم الأول، بسبب تمثيله لنادي برشلونة.
وسيخوض المنتخب الأرجنتيني مباراة ودية أمام إسبانيا الثلاثاء المقبل، بعد أن يواجه إيطاليا في مانشستر الجمعة.
الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera División
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