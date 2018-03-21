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برشلونة يحاول الاحتفاظ بخدمات نجمه أندريس إنييستا

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نُشر: 2018-03-21 16:41:20


إنييستا

قالت صحيفة سبورت، إن إدارة برشلونة، كانت تستعد لهذه اللحظة، منذ فترة طويلة، وتحسبا لذلك، تم التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي، فيليب كوتينيو من ليفربول، ومواطنه لاعب الوسط، آرثر ميلو من جريميو

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تستعد إدارة برشلونة الإسباني، للقيام بمحاولة أخيرة، من أجل إقناع النجم المخضرم أندريس إنييستا، بالبقاء مع البلوجرانا، وعدم الرحيل، نهاية الموسم الحالي. وكان صاحب الـ 33 عاما، قد اعترف مؤخرا، بأنه سيحسم مستقبله، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سواء بالبقاء أو الرحيل عن البلوجرانا، وسط تقارير عن تلقيه عروضا خيالية، من بعض أندية الدوري الصيني.

وقالت صحيفة سبورت، إن إدارة برشلونة، كانت تستعد لهذه اللحظة، منذ فترة طويلة، وتحسبا لذلك، تم التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي، فيليب كوتينيو من ليفربول، ومواطنه لاعب الوسط، آرثر ميلو من جريميو.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو وآرثر، يمثلان البديل المناسب لإنييستا على المدى الطويل، إلا أنه على المدى القصير، فإن البارسا بحاجة إلى خدمات "الرسام"، خاصة من أجل نقل فلسفة برشلونة للثنائي البرازيلي.

وذكرت الصحيفة، أن المدرب إرنستو فالفيردي، غير مقتنع برحيل إنييستا، ويرى أنه ليس له أي مبرر، سواء من الناحية الرياضية، حيث أن اللاعب لا زال في حالة بدنية جيدة، وأيضا على مستوى كرة القدم، حيث لا زال الفريق الكتالوني، لا يمكنه الاستغناء عن خدماته. 

الدوري الاسباني الدرجة الأولى Primera División

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
برشلونة
29
23
6
0
74
13
61
75
2
أتلتيكو مدريد
29
19
7
3
49
14
35
64
3
ريال مدريد
29
18
6
5
73
33
40
60
4
فالنسيا
29
18
5
6
57
31
26
59
5
فياريال
29
14
5
10
40
33
7
47
6
إشبيلية
29
14
3
12
37
44
-7
45
7
جيرونا
29
12
7
10
43
42
1
43
8
ريال بيتيس
29
13
4
12
49
53
-4
43
9
خيتافي
29
10
9
10
35
27
8
39
10
سيلتا فيجو
29
11
6
12
45
42
3
39
11
إيبار
29
11
6
12
36
43
-7
39
12
ليجانيس
29
10
6
13
25
35
-10
36
13
أتلتيك بيلباو
29
8
11
10
29
33
-4
35
14
إسبانيول
29
8
11
10
26
37
-11
35
15
ريال سوسيداد
29
9
6
14
51
52
-1
33
16
ديبورتيفو ألافيس
29
10
1
18
26
45
-19
31
17
ليفانتي
29
5
12
12
25
43
-18
27
18
لاس بالماس
29
5
6
18
21
58
-37
21
19
ديبورتيفو لاكورونا
29
4
8
17
26
60
-34
20
20
مالاجا
29
3
5
21
16
45
-29
14
برشلونة
Barcelona

ترتيب الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
برشلونة
29
74 - 13
75
2
أتلتيكو مدريد
29
49 - 14
64
3
ريال مدريد
29
73 - 33
60
4
فالنسيا
29
57 - 31
59
5
فياريال
29
40 - 33
47
6
إشبيلية
29
37 - 44
45
7
جيرونا
29
43 - 42
43
8
ريال بيتيس
29
49 - 53
43
9
خيتافي
29
35 - 27
39
10
سيلتا فيجو
29
45 - 42
39
11
إيبار
29
36 - 43
39
12
ليجانيس
29
25 - 35
36
13
أتلتيك بيلباو
29
29 - 33
35
14
إسبانيول
29
26 - 37
35
15
ريال سوسيداد
29
51 - 52
33
16
ديبورتيفو ألافيس
29
26 - 45
31
17
ليفانتي
29
25 - 43
27
18
لاس بالماس
29
21 - 58
21
19
ديبورتيفو لاكورونا
29
26 - 60
20
20
مالاجا
29
16 - 45
14
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (30) الدوري الاسباني الدرجة الأولى - Primera División

الفريق الثاني
الفريق الاول
إسبانيول
[-]
ديبورتيفو الافيس
01.04.2018 12:00
ليجانيس
[-]
فالنسيا
01.04.2018 16:15
إيبار
[-]
ريال سوسيداد
01.04.2018 18:30
مالجا
[-]
فياريال
01.04.2018 18:30
اتلتكو مدريد
[-]
ديبورتيفو لاكورونيا
01.04.2018 20:45
خيتافي
[-]
ريال بيتيس
02.04.2018 21:00
جيرونا
[-]
ليفانتي
31.03.2018 13:00
اتلتكو بلباو
[-]
سيلتا فيغو
31.03.2018 16:15
لاس بالماس
[-]
ريال مدريد
31.03.2018 18:30
إشبيلية
[-]
برشلونة
31.03.2018 20:45
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