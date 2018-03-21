برشلونة يحاول الاحتفاظ بخدمات نجمه أندريس إنييستا



إنييستا

قالت صحيفة سبورت، إن إدارة برشلونة، كانت تستعد لهذه اللحظة، منذ فترة طويلة، وتحسبا لذلك، تم التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي، فيليب كوتينيو من ليفربول، ومواطنه لاعب الوسط، آرثر ميلو من جريميو

تستعد إدارة برشلونة الإسباني، للقيام بمحاولة أخيرة، من أجل إقناع النجم المخضرم أندريس إنييستا، بالبقاء مع البلوجرانا، وعدم الرحيل، نهاية الموسم الحالي. وكان صاحب الـ 33 عاما، قد اعترف مؤخرا، بأنه سيحسم مستقبله، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، سواء بالبقاء أو الرحيل عن البلوجرانا، وسط تقارير عن تلقيه عروضا خيالية، من بعض أندية الدوري الصيني.

وقالت صحيفة سبورت، إن إدارة برشلونة، كانت تستعد لهذه اللحظة، منذ فترة طويلة، وتحسبا لذلك، تم التعاقد مع صانع الألعاب البرازيلي، فيليب كوتينيو من ليفربول، ومواطنه لاعب الوسط، آرثر ميلو من جريميو.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو وآرثر، يمثلان البديل المناسب لإنييستا على المدى الطويل، إلا أنه على المدى القصير، فإن البارسا بحاجة إلى خدمات "الرسام"، خاصة من أجل نقل فلسفة برشلونة للثنائي البرازيلي.

وذكرت الصحيفة، أن المدرب إرنستو فالفيردي، غير مقتنع برحيل إنييستا، ويرى أنه ليس له أي مبرر، سواء من الناحية الرياضية، حيث أن اللاعب لا زال في حالة بدنية جيدة، وأيضا على مستوى كرة القدم، حيث لا زال الفريق الكتالوني، لا يمكنه الاستغناء عن خدماته.