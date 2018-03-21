النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن تشابي ألونسو خمس سنوات



تشافي الونسو

طالبت النيابة العامة الإسبانية اليوم الأربعاء بسجن اللاعب الإسباني السابق تشابي ألونسو لمدة خمس سنوات بتهمة التهرب الضريبي من دفع مليوني يورو في أعوام 2010 و 2011 و 2012. وتتهم النيابة العامة الإسبانية النجم الإسباني السابق تشابي ألونسو بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية أثناء الفترة التي كان يلعب خلالها مع نادي ريال مدريد وفقا لما ذكرته وزارة الخزانة العامة هذا اليوم. وطالب النائب العام أيضاً بتغريم تشابي ألونسو أربعة ملايين يورو بالإضافة إلى سداد قيمة مبلغ التهرب الضريبي مدفوعة بالفوائد ، وهو ما يمثل مبلغ اجمالي قدره مليوني و 32 ألفاً و845 يورو. وكانت التحقيقات ضد ألونسو قد بدأت في 2016 بناء على بلاغ من مصلحة الضرائب، لكن تم حفظ القضية وقتها قبل أن تأمر محكمة مدريد في شهر يناير / كانون الثاني الماضي بإعادة فتحها مجدداً.

وتطالب النيابة بالسجن لمدة عامين عن الجرائم المالية التي ارتكبت في عام 2010 ، فضلاً عن مطالبتها أيضاً بالسجن لمدة عام آخر عن عام 2011 والسجن لمدة عامين أخرين عن عام 2012.