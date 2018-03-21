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النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن تشابي ألونسو خمس سنوات

كتب: موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نُشر: 2018-03-21 18:54:47


تشافي الونسو

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طالبت النيابة العامة الإسبانية اليوم الأربعاء بسجن اللاعب الإسباني السابق تشابي ألونسو لمدة خمس سنوات بتهمة التهرب الضريبي من دفع مليوني يورو في أعوام 2010 و 2011 و 2012. وتتهم النيابة العامة الإسبانية النجم الإسباني السابق تشابي ألونسو بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية أثناء الفترة التي كان يلعب خلالها مع نادي ريال مدريد وفقا لما ذكرته وزارة الخزانة العامة هذا اليوم. وطالب النائب العام أيضاً بتغريم تشابي ألونسو أربعة ملايين يورو بالإضافة إلى سداد قيمة مبلغ التهرب الضريبي مدفوعة بالفوائد ، وهو ما يمثل مبلغ اجمالي قدره مليوني و 32 ألفاً و845 يورو. وكانت التحقيقات ضد ألونسو قد بدأت في 2016 بناء على بلاغ من مصلحة الضرائب، لكن تم حفظ القضية وقتها قبل أن تأمر محكمة مدريد في شهر يناير / كانون الثاني الماضي بإعادة فتحها مجدداً.
وتطالب النيابة بالسجن لمدة عامين عن الجرائم المالية التي ارتكبت في عام 2010 ، فضلاً عن مطالبتها أيضاً بالسجن لمدة عام آخر عن عام 2011 والسجن لمدة عامين أخرين عن عام 2012.

الدوري الألماني - البوندسليجا Bundesliga

الفريق
لعب
فاز
تعادل
خسر
اهداف له
اهداف عليه
-/+
النقاط
1
بايرن ميونيخ
27
21
3
3
66
20
46
66
2
شالكه 04
27
14
7
6
41
30
11
49
3
دورتموند
27
13
9
5
54
33
21
48
4
آينتراخت فرانكفورت
27
13
6
8
38
30
8
45
5
باير ليفركوزن
27
12
8
7
47
35
12
44
6
لايبزيج
27
12
7
8
40
35
5
43
7
هوفنهايم
27
10
9
8
46
41
5
39
8
Stuttgart
27
11
4
12
25
30
-5
37
9
بوروسيا مونشنغلادباخ
27
10
6
11
36
42
-6
36
10
اوجسبورغ
27
9
8
10
37
36
1
35
11
هيرتا برلين
27
8
11
8
32
32
0
35
12
فيردر بريمن
27
8
9
10
30
32
-2
33
13
هانوفر
27
8
8
11
33
39
-6
32
14
Freiburg
27
6
12
9
26
44
-18
30
15
فولفسبورج
27
4
13
10
28
37
-9
25
16
ماينتس
27
6
7
14
29
46
-17
25
17
كولن
27
5
5
17
27
49
-22
20
18
هامبورج
27
4
6
17
19
43
-24
18
بايرن ميونيخ
Bayern Munich

ترتيب الدوري الألماني - البوندسليجا - Bundesliga

الفريق
لعب
اهداف
النقاط
1
بايرن ميونيخ
27
66 - 20
66
2
شالكه 04
27
41 - 30
49
3
دورتموند
27
54 - 33
48
4
آينتراخت فرانكفورت
27
38 - 30
45
5
باير ليفركوزن
27
47 - 35
44
6
لايبزيج
27
40 - 35
43
7
هوفنهايم
27
46 - 41
39
8
Stuttgart
27
25 - 30
37
9
بوروسيا مونشنغلادباخ
27
36 - 42
36
10
اوجسبورغ
27
37 - 36
35
11
هيرتا برلين
27
32 - 32
35
12
فيردر بريمن
27
30 - 32
33
13
هانوفر
27
33 - 39
32
14
Freiburg
27
26 - 44
30
15
فولفسبورج
27
28 - 37
25
16
ماينتس
27
29 - 46
25
17
كولن
27
27 - 49
20
18
هامبورج
27
19 - 43
18
ترتيب الدوري الكامل

مباريات الاسبوع القادم: (28) الدوري الألماني - البوندسليجا - Bundesliga

الفريق الثاني
الفريق الاول
فيردر بريمن
[-]
آينتراخت فرانكفورت
01.04.2018 15:30
Mainz 05
[-]
Borussia M'gladbach
01.04.2018 18:00
هوفنهايم
[-]
كولن
31.03.2018 15:30
Schalke 04
[-]
Freiburg
31.03.2018 15:30
باير ليفركوزن
[-]
اوجسبورغ
31.03.2018 15:30
Hannover 96
[-]
لايبزيج
31.03.2018 15:30
Stuttgart
[-]
هامبورج
31.03.2018 15:30
Bayern München
[-]
Borussia Dortmund
31.03.2018 18:30
Hertha BSC
[-]
فولفسبورج
31.03.2018 20:30
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